Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Adası'nın Kuzey ve Güneyinde Tatbikatlar Düzenliyor

Güncelleme:
Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Adası'nın kuzey ve güneyinde deniz hedeflerine saldırı tatbikatı düzenledi. Tatbikatta muhripler, fırkateynler ve savaş uçakları kullanılarak deniz-hava koordinasyonu test edildi.

BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı, Taiwan Adası'nın kuzey ve güneyinde deniz hedeflerine saldırı ve uçaksavar ve denizaltı savar operasyonları konusunda tatbikat düzenliyor.

Komutanlıktan yapılan açıklamada tanımlama ve doğrulama, uyarı ve püskürtme, saldırı simülasyonları, deniz hedeflerine saldırı ve uçaksavar ve denizaltı savar operasyonları konularını içeren salı günkü tatbikatta muhripler, fırkateynler, savaş uçakları ve bombardıman uçaklarının kullanıldığı belirtildi.

Tatbikatın deniz-hava koordinasyonu ve entegre abluka ve kontrol yeteneklerini test etmeyi amaçladığı kaydedildi.

