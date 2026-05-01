Çin, mayıs ayı için BM Güvenlik Konseyi Başkanlığını üstlendi

BİRLEŞMİŞ Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, mayıs ayı için üstlendikleri BM Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığı sırasında BM Şartı'nın korunması ve BM merkezli uluslararası sistemin güçlendirilmesi konusuna öncelik vereceklerini belirtti.

Fu, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığının Çin'e geçmesi nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

"Son yıllarda, uluslararası alanda artan bir çalkantıya tanık oluyoruz. Çatışmalar artıyor. Bölünmeler derinleşiyor ve çok taraflı sistem ile uluslararası hukuk önemli ölçüde baskı altında." diyen Fu, bunun nedeninin BM Şartı'nın etkin şekilde uygulanmaması olduğunu söyledi.

Fu, "Bu bağlamda Çin, 26 Mayıs'ta BM Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunması ve BM merkezli uluslararası sistemin güçlendirilmesi teması altında yüksek düzeyde açık bir tartışma toplantısı düzenleyecektir." dedi.

Toplantıya Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin başkanlık edeceğini belirten Fu, bu toplantının, ülkelere BM ilkelerine olan bağlılıklarını birlikte yeniden teyit etmeleri için bir fırsat sunmasını umduklarını kaydetti.

Fu, BMGK başkanlığı döneminde ikinci önceliklerinin Orta Doğu'daki sorunlarda siyasi çözümü ilerletmek olacağını belirterek, "Filistin sorunu, Orta Doğu sorununun kalbinde yer almaya devam etmektedir. Gazze ve Batı Şeria'daki durum son derece endişe vericidir ve iki devletli çözümün temeli aşınmaktadır." dedi.

Orta Doğu kapsamında Suriye ve Lübnan hakkında da düzenli toplantılar yapacaklarını belirten Fu, bu ay üçüncü öncelik olarak Afrika ülkelerinin istikrarı ve kalkınmasını gündeme taşıyacaklarını aktardı.

"İran halkının çektiği acılara karşı son derece sempati duyuyoruz"

Fu, toplantıda ABD/İsrail-İran Savaşı'na yönelik soruya "Şunu çok açık bir şekilde belirtmeliyiz ki, bu durumun temel nedeni, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü gayrimeşru savaştır ve bu savaş İran halkı ve komşu ülkeler için büyük acılara yol açmıştır." şeklinde cevap verdi.

Çin'in Hürmüz Boğazı'nın mümkün olan en kısa sürede açılması ve ABD'nin de deniz ablukasını kaldırması gerektiği görüşünde olduğunu belirten Fu, son günlerde İran'a yönelik tekrar bir saldırı hazırlığı olduğu yönündeki açıklamalardan da çok endişe duyduklarını söyledi.

Çin ile İran arasında "askeri bir işbirliği" olmadığını, bu iddiaların ABD'nin zorlaması olduğunu söyleyen Fu, "Ancak biz, bu gayrimeşru savaş ile İran halkının çektiği acılara karşı son derece sempati duyuyoruz ve elimizden geldiğince bu çatışmaları sona erdirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi, veto yetkisine sahip 5 daimi üyeden (ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere) ve 2 yıllık dönemler için seçilen 10 geçici üyeden oluşuyor. BMGK üyeleri, sırayla her ay Konsey'e başkanlık ediyor.