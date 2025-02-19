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Çin, Laos ve Tayland'dan Turistlere Vize Muafiyeti Uyguladı

Çin, Laos ve Tayland'dan Turistlere Vize Muafiyeti Uyguladı
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Çin'in vize muafiyeti politikası çerçevesinde Laos ve Tayland'dan gelen 15 kişilik bir turist kafilesi, Xishuangbanna Dai Özerk İli'ne ulaştı. Bu kafiye, bölgeye gelen ilk turistler olarak kaydedildi.

XİSHUANGBANNA, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin'in vize muafiyeti politikası çerçevesinde Laos ve Tayland'dan gelen 15 kişilik bir turist kafilesi Mohan Limanı'ndan giriş yaptıktan sonra trene binerek salı günü Xishuangbanna Dai Özerk İli'nin Jinghong kentine ulaştı.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ülkelerinden gelen turistler, Çin'in Xishuangbanna'ya girişe izin veren vize muafiyeti politikasını uygulamaya sokmasından bu yana bölgeye gelen ilk turist kafilesi oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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