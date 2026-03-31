Çin: Telekom Dolandırıcılığıyla Mücadelede Küresel İşbirliği Güçlendirilmeli

2026 Küresel Dolandırıcılıkla Mücadele Zirvesi'nde telekom dolandırıcılığıyla mücadeledeki ilerlemelerini paylaşan Çin, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) -- 2026 Küresel Dolandırıcılıkla Mücadele Zirvesi'nde telekom dolandırıcılığıyla mücadelede ülkenin kaydettiği ilerlemeleri dile getiren Çin, dolandırıcılıkla mücadelede küresel işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Ofisi ve Interpol tarafından ortaklaşa düzenlenen zirve, dolandırıcılıkla mücadele konusunda dünyanın önde gelen konferansları arasında yer alıyor.

Bu yıl 16-17 Mart tarihlerinde Viyana'da düzenlenen zirveye, dünya genelinden 1.300'den fazla kişi katıldı.

Zirve sırasında Kamu Güvenliği Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Çin heyeti, küresel bir kolluk kuvvetleri işbirliği platformu kurulması gibi konularda diğer katılımcılarla kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.

Telekom dolandırıcılığının yol açtığı ciddi zarara dikkat çeken heyet, sınır ötesi telekom dolandırıcılığıyla mücadele etmek üzere uluslararası toplumla çalışma kararlılıklarını yineledi.

Telekom ve siber dolandırıcılık suçlarına karşı uluslararası ittifak kurulmasına odaklanan bir etkinlik düzenleyen Çin heyeti, ayrıca söz konusu mücadelede ülkenin izlediği uygulamaları gösteren bir sergi düzenledi. Her iki etkinliğin de telekom ve siber dolandırıcılık suçlarıyla mücadele deneyimlerinin paylaşılması ve sınır ötesi işbirliğinin artırılmasını hedeflediği belirtildi.

Kaynak: Xinhua
