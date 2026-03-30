Çin: Küba'nın Ulusal Egemenlik ve Güvenliğini Savunmasını Destekliyoruz

BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Küba'nın ulusal egemenlik ve güvenliğini koruması ve dış müdahalelere karşı çıkmasına güçlü şekilde destek verdiklerini söyledi.

ABD tarafı, İran'a yönelik askeri operasyonun ardından sıranın yakında Küba'ya geleceği yönünde açıklamalar yapmıştı.

Pazartesi günkü basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mao, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini savunduklarını belirterek, herhangi bir bahane ile ülkelerin egemenliğinin ihlal edilmesine ve içişlerine müdahale edilmesine her daim karşı çıktıklarını vurguladı.

