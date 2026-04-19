Çin'den İran'a 58 Tonluk Acil İnsani Yardım
Çin'in Tahran Büyükelçisi Cong Peiwu, İran'a 58 ton acil insani yardım sağlanacağını açıkladı. Yardım paketinin teslim belgeleri, İran Kızılayı Başkanı ile birlikte imzalandı.
TAHRAN, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Tahran Büyükelçisi Cong Peiwu (sağda) ve İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, İran'ın başkenti Tahran'da insani yardım paketinin teslim belgelerinin imza törenine katıldı, 15 Nisan 2026.
