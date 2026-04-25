Çin, İnternet Teknolojisi İçin Kullanılacak Yeni Test Uydularını Uzaya Gönderdi

XİCHANG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden internet teknolojisini destekleyen yeni test uydularını uzaya gönderdi.

Cuma günü Beijing saatiyle 14.35'te Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydular önceden belirlenmiş yörüngelerine başarıyla yerleştirildi.

Uydular, esas olarak doğrudan uydu-telefon geniş bant bağlantısı ve uzay-yer ağı entegrasyonu da dahil olmak üzere teknoloji testleri ve doğrulamaları gerçekleştirmek için kullanılacak.

