Haberler

Çin'in Yeşil Elektrik Ticaret Hacmi Ocak-kasım Döneminde Yüzde 41,3 Arttı

Çin'in Yeşil Elektrik Ticaret Hacmi Ocak-kasım Döneminde Yüzde 41,3 Arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in yeşil elektrik ticaret hacmi 2025'in ilk 11 ayında geçen yıla göre yüzde 41,3 artarak 296,7 milyar kilovat-saate ulaştı. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik, toplam elektrik tüketiminin yüzde 63,7'sini oluşturuyor.

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'in yeşil elektrik ticaret hacmi 2025'in ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,3 gibi önemli bir artış sergileyerek 296,7 milyar kilovat-saate ulaştı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nden perşembe günü yapılan açıklamada kasımda 33,6 milyar kilovat-saat olarak gerçekleşen rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,8 artışa işaret ettiği belirtildi.

Yılın ilk 11 ayında 6 trilyon kilovat-saati aşan elektrik ticaret hacmi, Çin'in toplam elektrik tüketiminin yüzde 63,7'sini oluşturdu.

Rüzgar, güneş veya biyokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen yeşil elektrik, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) Çin'in toplam elektrik tüketiminin üçte birini teşkil etti.

Dünyanın en büyük temiz enerji sistemi ve karbon ticareti pazarını kuran Çin'de yeşil endüstriler büyümeye devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

Tahliye edilen mahkumlardan kan donduran ilanlar! İlk işleri bu oldu
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem

Milyonları etkileyecek düzenleme! Para transferinde köklü değişiklik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Bomba iddia! Kazanın arkasında Mossad ve İngiliz istihbaratı mı var?

Uçak kazasıyla ilgili korkunç şüphe! Doğruysa ortalık fena karışacak
'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
PFDK'ye sevk edilen Ali Palabıyık'tan açıklama: En kısa zamanda Türkiye'ye döneceğim

Bahis oynadığı belirlenen Süper Lig hakeminden açıklama var
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü