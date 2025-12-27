Çin'in Yeşil Elektrik Ticaret Hacmi Ocak-kasım Döneminde Yüzde 41,3 Arttı

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'in yeşil elektrik ticaret hacmi 2025'in ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,3 gibi önemli bir artış sergileyerek 296,7 milyar kilovat-saate ulaştı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nden perşembe günü yapılan açıklamada kasımda 33,6 milyar kilovat-saat olarak gerçekleşen rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,8 artışa işaret ettiği belirtildi.

Yılın ilk 11 ayında 6 trilyon kilovat-saati aşan elektrik ticaret hacmi, Çin'in toplam elektrik tüketiminin yüzde 63,7'sini oluşturdu.

Rüzgar, güneş veya biyokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen yeşil elektrik, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) Çin'in toplam elektrik tüketiminin üçte birini teşkil etti.

Dünyanın en büyük temiz enerji sistemi ve karbon ticareti pazarını kuran Çin'de yeşil endüstriler büyümeye devam ediyor.