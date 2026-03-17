Albüm: Çin'in İkinci Büyük Yerli Kruvaziyer Gemisi Adora Flora City'nin Gövde İnşası Tamamlandı

SHANGHAİ, 17 Mart (Xinhua) -- Çin'in ikinci büyük kruvaziyer gemisi Adora Flora City'nin gövde inşası tamamlandı. Yerli üretim geminin 2026 yılı sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.

Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi yaptığı açıklamada, Adora Flora City adlı büyük kruvaziyer gemisinin, bir sonraki rıhtım bağlama test aşaması için 20 Mart'ta havuzdan çıkarılmasının planlandığını, deniz denemelerinin ise mayıs ayı sonunda yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.

141.900 tonluk brüt tonaja sahip kruvaziyer gemisi, Çin'in büyük kruvaziyer gemisi inşa kabiliyetinde ileriye doğru atılmış yeni bir adımı temsil ediyor.

Ülkenin yerli yapım ilk büyük kruvaziyer gemisi Adora Magic City ile karşılaştırıldığında, yeni gemi bir dizi tasarım ve inşa iyileştirmesi içeriyor. Şirketin verdiği bilgiye göre 17,4 metre daha uzun olan gemi, daha geniş ortak alan ve daha iyi gemi içi konfor sunuyor.

