Albüm: Çin'in Wenchang Kentinde Yer Alan Roket Fırlatma Rampaları Turizmi Canlandırıyor

WENCHANG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in ada eyaleti Hainan'ın kuzeydoğusundaki Wenchang kentinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı, Çin'in ilk bağımsız olarak tasarlanmış ve inşa edilmiş yeşil, çevre dostu ve modern uzay limanı olma özelliğini taşıyor. Fırlatma alanı halihazırda, ağır yükleri taşıyabilen iki adet tüm hava koşullarına uygun, çok yönlü fırlatma rampası işletiyor.

Wenchang, aynı zamanda Çin'in ilk ticari uzay fırlatma sahasına da ev sahipliği yapıyor. Fırlatma alanı, Kasım 2024'teki açılışından bu yana 90'dan fazla uyduyu önceden planlanan yörüngelerine başarıyla fırlattı.

Sık sık gerçekleştirilen roket fırlatmaları, kentteki uzay turizmi hizmetlerinin canlandırmasını sağladı. Roket izleme platformu, her fırlatma sırasında çok sayıda izleyicinin ilgisini topluyor. Turistler, roket fırlatmalarının muhteşem manzarasını izlemek ve konaklama yerleri, restoranlar ve kafelere ziyaretleri sırasında nefes kesici manzaraların tadını çıkarmak için Wenchang'a akın ediyor.