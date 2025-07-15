Çin'in Tianzhou-9 Kargo Aracı Uzay İstasyonuna Kenetlendi

Çin'in Tianzhou-9 Kargo Aracı Uzay İstasyonuna Kenetlendi
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Çin'in Tianzhou-9 kargo aracı, Tiangong uzay istasyonunun Tianhe modülüne başarıyla kenetlendi. İşlem, kargo aracının yörüngesine girmesi ve durum ayarlamalarının ardından gerçekleştirildi.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Tianzhou-9 kargo aracı salı günü uzay istasyonu Tiangong'un çekirdek modülü Tianhe'nin arka kapısına başarıyla kenetlendi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre, bu işlem Tianzhou-9'un yörüngesine girmesi ve durum ayarlamalarını tamamlamasının ardından Beijing saatiyle sabah 08.52'de gerçekleştirildi.

Uzay istasyonundaki Shenzhou-20 mürettebatı kargo aracına girerek yükleri planlandığı gibi transfer edecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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