Çin'in Tianzhou-9 Kargo Aracı Uzay İstasyonuna Kenetlendi

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Tianzhou-9 kargo aracı salı günü uzay istasyonu Tiangong'un çekirdek modülü Tianhe'nin arka kapısına başarıyla kenetlendi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre, bu işlem Tianzhou-9'un yörüngesine girmesi ve durum ayarlamalarını tamamlamasının ardından Beijing saatiyle sabah 08.52'de gerçekleştirildi.

Uzay istasyonundaki Shenzhou-20 mürettebatı kargo aracına girerek yükleri planlandığı gibi transfer edecek.