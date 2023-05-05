Çin'in Tianjin Limanı'ndan Yapılan Dış Ticaret İlk Çeyrekte Güçlü Büyüme Kaydetti

TİANJİN, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'nın dış ticaret hacmi 2023'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 498 milyar yuana (yaklaşık 72 milyar ABD doları) yükseldi.

TİANJİN, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'nın dış ticaret hacmi 2023'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 498 milyar yuana (yaklaşık 72 milyar ABD doları) yükseldi.

Tianjin Gümrüğü'nün verilerine göre, limanın söz konusu dönemde Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkeler ile ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,7 artışla 180,77 milyar yuan olarak gerçekleşti.

Limanın başlıca ticaret ortakları olan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Avrupa Birliği (AB), ABD, Avustralya, Güney Kore ve Brezilya ile yaptığı ticaret, bu yılın ilk üç ayında buradan yapılan toplam dış ticaret hacminin yüzde 56,9'unu oluşturdu.

Limanın mekanik ve elektrik ürünleri ihracatı ilk çeyrekte yüzde 45,3 artarak 111,56 milyar yuana ulaştı.