Çin'in Qinghai eyaletinde kum fırtınası - Çin'in Qinghai eyaletinde kum fırtınası Çin'in kuzeybatı kesimindeki Qinghai eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. - Çin'in Qinghai eyaletinde kum fırtınası PEKİN - Çin'in kuzeybatı kesimindeki Qinghai eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar kum fırtınasına yol açtı. Fırtına nedeniyle Haixi, Tibet ve Moğol kentlerinde her yer toz bulutuyla kaplanırken, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yetkililer, rüzgarın hızının saatte 53 kilometreye ulaştığını bildirirken, görüş mesafesinin 181 metreye kadar düştüğünü ve bazı bölgelerin karanlığa gömüldüğünü belirtti. İhlas Haber Ajansı / Cenk Özkömür - Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'in Qinghai eyaletinde kum fırtınası - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.