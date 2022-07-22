Çin'in Qinghai eyaletinde kum fırtınası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Qinghai eyaletinde kum fırtınası

İhlas Haber Ajansı - Cenk Özkömür - Güncel
 - Güncelleme:

- Çin'in Qinghai eyaletinde kum fırtınası Çin'in kuzeybatı kesimindeki Qinghai eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

- Çin'in Qinghai eyaletinde kum fırtınası

PEKİN - Çin'in kuzeybatı kesimindeki Qinghai eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar kum fırtınasına yol açtı. Fırtına nedeniyle Haixi, Tibet ve Moğol kentlerinde her yer toz bulutuyla kaplanırken, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yetkililer, rüzgarın hızının saatte 53 kilometreye ulaştığını bildirirken, görüş mesafesinin 181 metreye kadar düştüğünü ve bazı bölgelerin karanlığa gömüldüğünü belirtti.

İhlas Haber Ajansı / Cenk Özkömür - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title