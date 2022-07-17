Çin'in Kovid-19 Aşıları, Brezilya'nın Aşılama Programına Destek Oluyor RİO DE JANEİRO, 17 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki aşılama merkezinde bir sağlık çalışanı, bir erkek çocuğuna Çinli ilaç üreticisi Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı uyguluyor, 16 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wang Tiancong/Xinhua) RİO DE JANEİRO, 17 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki aşılama merkezinde bir sağlık çalışanı, bir erkek çocuğuna Çinli ilaç üreticisi Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı uyguluyor, 16 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wang Tiancong/Xinhua) Xinhua / Güncel Brezilya Sinovac Rio Güncel Haberler

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