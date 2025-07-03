Çin'in Henan Eyaletinde Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı
Henan eyaletindeki Taiping ve Erlangping kasabalarında etkili olan şiddetli yağışlar, Xixia ilçesinde bir nehrin taşmasına sebep oldu. Su baskını nedeniyle altyapıda hasar meydana gelirken, bazı sakinler mahsur kaldı. Kurtarma çalışmalarında iki kişi kurtarılırken, kayıp üç kişi için arama devam ediyor.
ZHENGZHOU, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Henan eyaletindeki Taiping ve Erlangping kasabalarında etkili olan şiddetli yağışlar, Xixia ilçesindeki bir nehrin aniden taşmasına yol açtı. Yaşanan su baskını altyapıda hasara neden olurken, bölgede bazı sakinler mahsur kaldı.
Pazartesi günü meydana gelen selin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında iki kişi kurtarılırken, kayıp üç kişinin bulunması için arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel