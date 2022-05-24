Çin'in Henan Eyaletinde Buğday Hasadı Başladı - Haberler

ZHENGZHOU, 24 Mayıs (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesiminde yer alan Henan eyaletinin Nanyang şehrinin Tanghe ilçesine bağlı Huyang kasabasında buğday hasadı yapan biçerdöverler görülüyor, 22 Mayıs 2022. Henan'ın güneyindeki çiftçiler, yaz hasadının bu en hareketli döneminde yoğun bir şekilde tarım işleriyle uğraşıyor. (Fotoğraf: Zhang Haoran/Xinhua)

Xinhua / Güncel