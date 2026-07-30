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Çin'in güneybatısındaki Çongçing ilindeki heyelanda can kaybı 51'e yükseldi

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Çin'in güneybatısındaki Çongçing ilinde 17 Temmuz'da meydana gelen heyelan sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiği, 10 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Çin'in güneybatısındaki Çongçing ilinde 17 Temmuz'da meydana gelen heyelan sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiği, 10 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Arama kurtarma ekipleri, heyelanın ardından süren çalışmalarda 10 kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

Yetkililer, böylelikle can kaybının 51'e yükseldiğini, 10 kişinin ise hala kayıp olduğunu kaydetti.

Çin'in güneybatısındaki Çongçing ilinde 17 Temmuz'da heyelan meydana gelmişti.

Kaynak: AA
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