Çin'in Gansu Eyaletinde Sel Felaketi: Afet Yardım Çalışmaları Başlatıldı

YUZHONG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydan gelen sellerin ardından birçok noktada afet yardım çalışması başlatıldı. Halk Silahlı Polis Kuvvetleri Gansu Kolordusu pazar günü 400'den fazla subay ve askeri seferber ederek Xinglongshan, Maliantan, Xiaokangying ve Jiuzhuanggou dahil olmak üzere Yuzhong ilçesindeki birçok köye gönderdi. Ekipler kayıp kişilerin aranması, yolların temizlenmesi, malzemelerin taşınması ve etkilenen alanların dezenfekte edilmesi gibi afet yardım çalışmaları yürütüyor.