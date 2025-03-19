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Çin'in Buzkıran Gemisi Xuelong 2, Yeni Zelanda'da Ziyaretçi Ağırladı

Çin'in Buzkıran Gemisi Xuelong 2, Yeni Zelanda'da Ziyaretçi Ağırladı
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Çin'in araştırma buzkıranı Xuelong 2, Yeni Zelanda'nın Lyttelton Limanı'nda halka açılarak yaklaşık 600 ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaret, Antarktika seferleri ve deniz araştırmaları hakkında akademik seminerle taçlandırıldı.

WELLINGTON, 19 Mart (Xinhua) -- Çin'in araştırma buzkıran gemisi Xuelong 2, diğer adıyla Kar Ejderhası 2, salı günü Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Lyttelton Limanı'nda güvertesini halka açtı. Buzkıran, yerel yetkililer ve halktan oluşan yaklaşık 600 ziyaretçiyi ağırladı.

Şu anda Çin'in 41. Antarktika seferini gerçekleştiren Xuelong 2, yolculuğunun ikinci durağını Christchurch'te yapıyor.

Çinli ve Yeni Zelandalı Antarktika araştırmacıları, ziyaretin bir parçası olarak gemide kutup deniz biyolojisi, kimyası ve jeolojisini tartıştıkları akademik bir seminer düzenledi.

Liman ziyareti sırasında Xuelong 2, okyanus araştırması için Ross Denizi'ndeki görevine devam etmeden önce personel rotasyonları gerçekleştirdi ve ikmal işlemlerini yürüttü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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