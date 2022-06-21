Çin'in, Brıcs Ülkeleriyle Ticareti Sağlam Şekilde Büyüyor

BEİJİNG, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin Gümrük İdaresi verilerine göre, Çin ve diğer BRICS ülkeleri arasındaki ticaret, yılın ilk beş ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 artışla 1,31 trilyon yuana (yaklaşık 195,96 milyar ABD doları) ulaştı. İdarenin verilerine göre, söz konusu oran, aynı dönemde Çin'in toplam dış ticaret büyümesinden 3,8 yüzde puan daha hızlı. BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan gelişmekte olan bir pazar grubunun kısaltması. İdarenin verileri,

Çin'in diğer dört BRICS üyesine Ocak-Mayıs döneminde olan ihracatının, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,1, bu ülkelerden yapılan ithalatın ise yüzde 6,6 arttığını gösterdi. Çin'in yılın ilk beş ayında değer bazında diğer BRICS ülkelerine olan ihracatının yüzde 69,7'sini mekanik ve elektronik ürünlerin yanı sıra yoğun iş gücü gerektiren mallar, bu ülkelerden yaptığı ithalatın yüzde 76,3'ünü ise enerji ve tarım ürünlerinin yanı sıra metal cevheri oluşturdu. Çin ve diğer BRICS ülkeleri arasındaki son derece tamamlayıcı nitelikte olan ticaretin, BRICS ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin sağlam şekilde ilerlemesi sonucu büyümeyi sürdürmesi bekleniyor.

Xinhua / Güncel