Çin'de Bahar Bayram Tatilinde Turist Sayısı ve Turizm Gelirlerinde Rekor Kırıldı

BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin'de turizm sektörünün Bahar Bayramı tatili boyunca güçlü bir performans sergilemesiyle hem ziyaretçi sayısında hem de turizm gelirlerinde rekorlar kırıldı.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada 15 Şubat'ta başlayıp pazartesi günü sona eren 9 günlük tatil boyunca ülke genelinde 596 milyon yurtiçi seyahat yapıldığı belirtildi. Bu sayı, 2025'teki 8 günlük Bahar Bayramı tatiline kıyasla 95 milyonluk artış anlamına geliyor.

Yurtiçi turizm harcamaları ise geçen yılın aynı dönemine göre 126,5 milyar yuan artışla 803,5 milyar yuana (yaklaşık 115,8 milyar ABD doları) yükseldi.

Kar ve buz turizmi ile kış güneşi tatillerine yönelik yoğun ilginin sürdüğünü kaydeden bakanlık, söz konusu dönemde turistlerin daha uzak mesafelere seyahat ettiğini ve daha uzun süre konakladığını belirtti.

Uluslararası turistler arasında Çin'deki Bahar Bayramı kutlamalarına yönelik ilginin arttığı da kaydedildi.

