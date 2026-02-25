Haberler

Çin'de Bahar Bayram Tatilinde Turist Sayısı ve Turizm Gelirlerinde Rekor Kırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Bahar Bayramı tatilinde 596 milyon yurtiçi seyahat yapıldı ve turizm gelirleri 803,5 milyar yuana ulaştı. Kar ve buz turizmine ilgi artarken, uluslararası turistlerin de ilgisi büyüyor.

BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin'de turizm sektörünün Bahar Bayramı tatili boyunca güçlü bir performans sergilemesiyle hem ziyaretçi sayısında hem de turizm gelirlerinde rekorlar kırıldı.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada 15 Şubat'ta başlayıp pazartesi günü sona eren 9 günlük tatil boyunca ülke genelinde 596 milyon yurtiçi seyahat yapıldığı belirtildi. Bu sayı, 2025'teki 8 günlük Bahar Bayramı tatiline kıyasla 95 milyonluk artış anlamına geliyor.

Yurtiçi turizm harcamaları ise geçen yılın aynı dönemine göre 126,5 milyar yuan artışla 803,5 milyar yuana (yaklaşık 115,8 milyar ABD doları) yükseldi.

Kar ve buz turizmi ile kış güneşi tatillerine yönelik yoğun ilginin sürdüğünü kaydeden bakanlık, söz konusu dönemde turistlerin daha uzak mesafelere seyahat ettiğini ve daha uzun süre konakladığını belirtti.

Uluslararası turistler arasında Çin'deki Bahar Bayramı kutlamalarına yönelik ilginin arttığı da kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı

Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
İşte futbol bu! Dünya devini eleyip çılgınlar gibi eğlendiler

İşte futbol bu! Dünya devini eleyip çılgınlar gibi eğlendiler
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu

Bu paylaşımı yaptıklarına bin pişman oldular
Ronaldo ve sevgilisinden milyonlarca beğeni alan paylaşım

Milyonların tanıdığı isimden olay paylaşım!
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?

Basın toplantısında söyledikleri Galatasaray taraftarını çıldırttı
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak

Para var huzur var dedirten olay!