Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı'ndan Arnavutluk ile Daha Yakın İşbirliği Çağrısı

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong başkanlığındaki heyet, Arnavutluk'u ziyaret ederek ikili işbirliğini ve yasama organları arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere görüşmeler gerçekleştirdi.

TİRAN, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong başkanlığındaki bir Ulusal Halk Kongresi heyeti, ikili işbirliğini güçlendirmek ve iki ülkenin yasama organları arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla çarşamba-cuma günlerinde Arnavutluk'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Li, Arnavutluk Meclis Başkanı Niko Peleshi ve Başbakan Yardımcısı Albana Kociu ile bir araya geldi, Meclis Başkan Yardımcısı Klodiana Spahiu ile görüşmeler gerçekleştirdi ve Arnavutluk-Çin Dostluk Derneği ile görüş alışverişinde bulundu.

Li, Çin-Arnavutluk ilişkilerinin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Arnavutluk liderlerinin stratejik rehberliği altında istikrarlı bir gelişim sergilediğini belirtti.

Çin'in Birleşmiş Milletler'deki yasal olarak hak sahibi olduğu koltuğunu geri almasına önemli destek veren Arnavutluk'u takdir ettiklerini kaydeden Li, iki ülkenin liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, karşılıklı siyasi güvenin temelini sağlamlaştırmak, tatbiki işbirliği potansiyelini keşfetmek, iki halk arasındaki dostluğu artırmak, iki ülkenin yasama organları arasındaki etkileşimi güçlendirmek ve Çin-Arnavutluk ilişkilerine sürekli yeni canlılık katmak üzere Arnavutluk ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Arnavutluk tarafı ise iki ülke arasındaki geleneksel iyi ilişkilere değer verdiklerini, tek Çin ilkesini kararlılıkla desteklediklerini ve Çin ile her düzeyde ve çeşitli alanlarda yakın ilişkiler sürdürmeye, tatbiki işbirliğini ve yasama organları arasındaki etkileşimi derinleştirmeye ve Çin'in kalkınmasının getirdiği fırsatları paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua
