Çin Havacılık Sanayi Kurumu'nun Eski Başkanı Yolsuzluk Suçundan Ertelemeli İdam Cezasına Çarptırıldı

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Havacılık Sanayi Kurumu'nun eski Yönetim Kurulu Başkanı Tan Ruisong, yolsuzluk suçlamasıyla iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı.

Tan çarşamba günü açıklanan mahkeme kararına göre, zimmete para geçirme, rüşvet alma, bilgi sızdırma ve gizli bilgileri ifşa suçlarından mahkum edildi. Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Liaoning eyaletindeki Dalian kentinin Orta Halk Mahkemesi, Tan'ın siyasi haklarından ömür boyu mahrum bırakılmasına ve tüm kişisel mal varlığına el konulmasına da hükmetti.

Kararda Tan'ın, Temmuz 2003 ile 2010 arasında görevini kötüye kullanarak toplam 89,93 milyon yuan (yaklaşık 13 milyon ABD doları) tutarında kamu malını yasadışı olarak zimmetine geçirdiği belirtildi.

Tan'ın 1998 ile 2024 yılları arasında ise şirket birleşme ve alımları, proje sözleşmeleri gibi konularda başkalarına yardımcı olduğu ve karşılığında toplamda 613 milyon yuanın üzerinde malı yasadışı olarak kabul ettiği de kaydedildi.

Mahkeme kararına göre Mart 2012-Mart 2023 döneminde Tan, ilgili gizli bilgilere sahip bir kişi olarak, söz konusu bilgilerin hassas olduğu dönemde defaatle menkul kıymet işlemlerinde bulundu.

Tan'ın içeriden aldığı bilgileri defaatle sızdırdığı ve başkalarını açıkça ya da dolaylı şekilde bu bilgilerle ilgili menkul kıymet işlemleri yapmaya teşvik ettiği de kaydedildi.

Tan'ın zimmete para geçirme ve rüşvet suçlarının büyük meblağlara ulaşarak devlet ve halkın çıkarlarına özellikle ağır zarar verdiğine dikkat çeken mahkeme, Tan'ın işlediği tüm suçların yasalar çerçevesinde cezalandırılması gerektiğine hükmetti.

Öte yandan Tan'ın gözaltına alındıktan sonra suçlarını olduğu gibi itiraf ettiği, daha önce yetkililerce bilinmeyen suçlarını da kendi isteğiyle açıkladığı, pişmanlık sergilediği ve yasadışı kazançlarını aktif olarak iade etmesiyle zimmetine geçirdiği tüm fon ve varlıkların geri alındığı kaydedildi. Mahkeme bu nedenlerle cezayı hafifleterek, ölüm cezası infazının ertelendiğini vurguladı.

