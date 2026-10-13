Çin, Gazzeli hasta ve yaralı Filistinliler için Ürdün'e tıbbi ekipman gönderdi

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AMMAN, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin, Gazze'den gelen hasta ve yaralı Filistinlilerin tedavisinde kullanılmak üzere Ürdün'e tıbbi ekipman gönderdi.

Ürdün Kraliyet Sağlık Hizmetleri'ne pazartesi günü teslim edilen tıbbi ekipman ve sarf malzemeleri, ülke genelindeki çok sayıda hastane ve sağlık kuruluşuna dağıtılacak.

Çin'in Ürdün Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Gong Anmin teslim töreninde yaptığı konuşmada, Ürdün'ün Gazze'deki sahra hastaneleri aracılığıyla sağladığı destek de dahil olmak üzere Filistinlilere yönelik uzun yıllardır sürdürdüğü insani yardım çalışmalarına dikkat çekti.

Gong söz konusu bağışın Çin'in Gazze'ye daha önce sağladığı yardımların devamı niteliğinde olduğunu belirterek, geçen yıl 60.000 gıda kolisinin de bölgeye ulaştırıldığını söyledi.

Gong insani yardım ilkelerine bağlı kalmayı, sivilleri korumayı ve krizin hafifletilmesine yönelik çabaları desteklemeyi sürdürdüklerini, aynı zamanda Filistin sorununa kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için çalıştıklarını ifade etti.

Ürdün Kraliyet Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hatem el-Abbadi ise desteğinden dolayı Çin'e teşekkür ederek bağışın Ürdün ile Çin arasındaki güçlü ilişkileri yansıttığını ve Gazze halkının yaşadığı acıların hafifletilmesine katkıda bulunacağını belirtti.

El-Abbadi, iki ülke arasında sağlık ve insani yardım alanlarında işbirliğinin daha da geliştirilmesini umduğunu dile getirdi.

Kaynak: Xinhua