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Çin Fujian Eyaleti'nde Kapsamlı Sahil Güvenlik Devriyeleri

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Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde, Dongyin ve Wuqiu adaları çevresinde sahil güvenlik birimi kapsamlı devriyeler gerçekleştirdi. İzinsiz deniz alanına giren gemilere karşı operasyonlar yapıldı.

FUZHOU, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaleti sahil güvenlik birimi, Dongyin ve Wuqiu adaları çevresindeki sularda filolarını konuşlandırarak kapsamlı kolluk devriyeleri gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre salı günü gerçekleştirilen devriyelerde kara sularına izinsiz giren gemilere karşı tanımlama ve doğrulama, denetim ve yakalama ile kontrol ve sınır dışı etme operasyonlarına odaklanıldı.

Çin Sahil Güvenliği, devriyelerde sahil güvenliğin hızlı müdahale ve acil müdahale yeteneklerinin test edildiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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