Haberler

Çin: Filipinler, Sahil Güvenlik Sözcüsünün Çin'le İlgili Söylemlerine İlişkin Derhal Önlem Almalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, Filipinler Sahil Güvenliği sözcüsünün Çin hakkında yanlış bilgi yaymasını kabul edilemez buldu ve derhal önlem alınmasını talep etti.

BEİJİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Filipinler Sahil Güvenliği sözcüsünün, Çin ile ilgili yanlış bilgi yayması ve karalama kampanyası yürütmesinin kabul edilemez etkilerini ortadan kaldırmak üzere derhal etkili önlemler almasına yönelik çağrılarını yineledi.

Guo perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, "Çin ile Filipinler arasındaki olağan diplomatik iletişimin daha fazla kesintiye uğramaması ve ikili ilişkilerin daha da zarar görmemesi için belli kişilerin provokasyonlara devam etmesine, sorun yaratmasına ve ilkesizce davranmasına izin verilmemelidir" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teoman'dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı

Ünlü şarkıcıdan yıllar sonra gelen "anne" itirafı
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler

Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Teoman'dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı

Ünlü şarkıcıdan yıllar sonra gelen "anne" itirafı
Mourinholu Benfica, ilk 24 yolunda çıktığı hayati maçta Juventus'a tosladı

İlk 24'e kalabilmek için hayati bir maça çıktı! İşte sonuç
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü