Çin Dışişleri Sözcüsü Guo, Nvidia CEO'su Huang'la ilgili casusluk iddiasını reddetti

Çin Dışişleri Sözcüsü Guo, Nvidia CEO'su Huang'la ilgili casusluk iddiasını reddettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Dışişleri Sözcüsü Guo Jiakun, Nvidia CEO'su Jensen Huang hakkındaki haberlerle bağlantılı casusluk iddialarını reddetti. Guo, pazartesi günkü basın toplantısında iddianın 'tamamen asılsız' olduğunu ve Çin'e yönelik karalama kampanyasından başka bir şey olmadığını söyledi.
BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'li teknoloji devi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang hakkındaki haberlerle bağlantılı olarak Çin'e yöneltilen casusluk iddialarını reddetti.
Guo pazartesi günkü basın toplantısında, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın, ABD'li yetkililerce Çin istihbaratı için çalıştığı öne sürülen bir kadınla ilişkisi olduğunu doğrulaması üzerine şirket içinde başlatılan soruşturmaya dair açıklamalarda bulundu.
Guo, "Çin'e atfedilen casusluk iddiası tamamen asılsızdır. Bu, Çin'e yönelik bir karalama kampanyasından başka bir şey değildir" dedi.