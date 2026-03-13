Çin Dışişleri Bakanı: Ortadoğu'daki Askeri Operasyonlara En Kısa Sürede Son Verilmeli

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, tüm tarafların Ortadoğu'daki mevcut çatışmanın taraflarına mümkün olan en kısa sürede askeri operasyonlara son verme ve durumun daha da kötüleşmesini önleme çağrısında bulunmaları gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, perşembe günü Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgedeki durum ve Mısır'ın buna ilişkin tutumu hakkında Wang'a bilgi veren Abdulati, mevcut savaş konusunda derin endişe duyduklarını belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yakın zamanda kabul ettiği karara dikkat çeken Abdelatty, tüm taraflara itidalli davranarak bölgede gerilimin daha da artmasının önlenmesi çağrısında bulunduklarını söyledi.

Abdulati ayrıca Çin'in dengeli ve tarafsız tutumunu ve oynadığı önemli rolü takdir ettiklerini belirterek, gerilimin en kısa sürede yatıştırılmasına katkıda bulunmak üzere Çin ile yakın iletişimi sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.

Wang ise Çin'in ilkeli tutumunu yineleyerek, sorumluluk sahibi ülkeler olarak Çin ve Mısır'ın bölgesel sorunların diyalog ve istişare yoluyla çözülmesini savunduğunu ve pervasız güç kullanımına karşı olduklarını vurguladı.

Wang, Ortadoğu'da uzun süreli çatışmaların halka daha fazla acı getirmekten başka bir işe yaramayacağını, bölge ekonomisine ağır yük oluşturacağını ve uluslararası ve bölgesel güvenlik ve istikrarı daha da zayıflatacağını söyledi.

Uluslararası toplumda acil ateşkese yönelik geniş bir uzlaşı bulunduğuna dikkat çeken Wang, Mısır'ın da aralarında bulunduğu bölge ülkeleriyle iletişim ve koordinasyonu sürdürmeye ve barış çabalarında yapıcı rol oynamaya hazır olduklarını ifade etti.

