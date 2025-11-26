Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'den İrlanda Bakanı McEntee'ye Kutlama Mesajı

BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanı olarak göreve başlayan Helen McEntee'ye kutlama mesajı gönderdi.

Wang, cuma günkü mesajında Çin ve İrlanda'nın karşılıklı fayda sağlayan stratejik ortaklar olduğunu belirtti.

Bakan, iki ülkenin son yıllarda üst düzey etkileşim sürdürdüğünü, ticaret, yatırım, kültür ve eğitim alanlarında işbirliğini sürekli olarak derinleştirdiğini ve ortaklaşa çok taraflılık ve serbest ticareti desteklediğini vurguladı.

Wang, ortaklaşa Çin-İrlanda ilişkilerini ilerletmek ve daha olumlu sonuçlar elde etmek üzere McEntee ile iyi bir çalışma ilişkisi kurmaya istekli olduğunu ifade etti.