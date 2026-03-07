Çin Dışişleri Bakanı Wang, Çin'in Dış İlişkiler Gündemine İlişkin Basın Toplantısı Düzenleyecek
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ulusal Halk Kongresi çerçevesinde bir basın toplantısı düzenleyerek, dış politika ve ilişkilerle ilgili soruları yanıtlayacak.
BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi pazar günü Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumu çerçevesinde bir basın toplantısı düzenleyecek.
Wang, toplantıda yerli ve yabancı gazetecilerin Çin'in dış politikası ve dış ilişkileri hakkındaki sorularını yanıtlayacak.
Kaynak: Xinhua