Çin Dışişleri Bakanı: Hiçbir Kişi ya da Gücün Taiwan'ı Çin'den Ayırmasına İzin Verilmeyecek

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, hiçbir kişi ya da gücün Taiwan'ı Çin'den ayırmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Wang, devam eden 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu kapsamında pazar günü düzenlediği basın toplantısında, Taiwan sorununun çözülmesi ve Çin'in tam olarak yeniden birleşmesinin gerçekleştirilmesinin durdurulamayacak tarihi bir süreç olduğunu söyledi.

Taiwan'ın tarih boyunca Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Wang, Taiwan'ın hiçbir zaman bir ülke olmadığını ve gelecekte de olmayacağını söyledi.

Wang, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin ayrılıkçı gündemini ısrarla sürdürmesinin Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barış ve istikrarı zayıflatan temel neden olduğunu belirtti.

Tek Çin ilkesinin uluslararası toplumda geniş destek gördüğünü kaydeden Wang, uluslararası toplum "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı ne kadar güçlü bir şekilde durur ve tek Çin ilkesini ne kadar kararlılıkla desteklerse, Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarın o kadar güvence altına alınacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua