Çin'den Taiwan'daki Vatanseverlere Yapılan Baskılara Tepki

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, ulusal yeniden birleşmeyi savunan vatanseverlere yönelik baskı ve zulüm için yargı gücünü kullanan Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerine tepki gösterdi.

Chen, cuma günkü basın toplantısında Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, ulusal yeniden birleşmeyi destekleyen Taiwanlı emekli kıdemli subay Kao An-kuo'ya hapis cezası vermesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin siyasi muhaliflere yönelik acımasız baskılarının, partinin kendi çıkarları doğrultusundaki ayrılıkçı doğası ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" arayışından kaynaklandığını ifade etti.

Taiwan toplumunu, Demokratik İlerleme Partisi'nin vatanseverleri zulmetmek için gücünü kötüye kullanmasına karşı çıkmaya çağıran Chen, Taiwan'daki ilgili kurum ve personeline, ayrılıkçı güçlerin piyonu olarak hareket etmelerinin yasal cezalarla karşı karşıya kalacağı ve tarih önünde hesap sorulmasıyla sonuçlanacağı uyarısında bulundu.