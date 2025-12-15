Haberler

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Taiwan Lideri Savaş Kaygısını Körüklüyor

Güncelleme:
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Taiwan lideri Lai Ching-te'yi savaş kaygılarını kışkırtmakla ve ayrılıkçı gündemini meşrulaştırmakla eleştirdi. Jiang, Lai'nin açıklamalarının boğazdaki gerilimi artırdığını belirtti ve Taiwan'ı tehlikelere karşı uyardı.

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Taiwan lideri Lai Ching-te'yi ayrılıkçı gündemini meşrulaştırmak için savaş kaygısını körüklemekle eleştirdi.

Jiang bu açıklamayı pazartesi günü, Lai'nin savaşı önlemek için sözde güçlendirilmiş öz savunma ve hazırlık konusundaki son açıklamalarına yanıt olarak yaptı.

Jiang, Lai'yi anakaradan gelen sözde askeri tehdide ilişkin tekraren abartılı açıklamalar yaparak boğazdaki gerilimi tırmandırması nedeniyle kınadı.

Lai liderliğindeki Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin kışkırtıcı eylemlerinin Taiwan'a zarar veren ve onu tahrip eden en kötü "tümör" olduğunu belirten Jiang, boğazın iki yakasının yeniden birleşmesinin Taiwan için kalıcı barışı sağlamak adına en iyi seçenek olduğunu vurguladı.

Sözcü, Taiwan halkını Lai liderliğindeki Taiwan yetkililerinin oluşturduğu tehlike ve zararın tam olarak farkında olmaya ve Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrar ile kendi güvenlik ve refahlarını korumak için ayrılıkçı "Taiwan bağımsızlığı" eylemlerine karşı kararlı bir şekilde karşı çıkmaya çağırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
