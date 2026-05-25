Çin: Pakistan'da Yolcu Trenine Yönelik Terör Saldırısını Kınıyoruz

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pakistan'da çok sayıda can kaybına yol açan terör saldırısını güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.

Mao pazartesi günkü basın toplantısında, saldırıda hayatını kaybedenler için derin taziyelerini, yaralılar şifa ve yakınlarını kaybeden aileler için başsağlığı dileklerini sunduklarını söyledi.

Pakistan'ın güneybatısındaki Beluçistan eyaletinde pazar günü bir yolcu treninin bombalı saldırıya uğradığı bildirilmişti. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı pazartesi itibarıyla 47'ye yükseldi. Patlamada hayatını kaybedenlerden 20'sinin asker olduğu ve 98 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua