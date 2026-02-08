Çin, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki terör saldırısını kınadı

Çin, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 6 Şubat'ta düzenlenen terör saldırısını güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in, saldırı ve onun sebep olduğu ağır can kaybı nedeniyle derin şok içinde olduğu belirtildi.

Çin'in saldırıyı güçlü şekilde kınadığı, terörün tüm biçimlerine karşı olduğunu vurgulanan açıklamada, Pakistan hükümetinin ulusal güvenliği, istikrarı ve halkının güvenliğini koruma çabasını desteklediği kaydedildi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 6 Şubat'ta bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada 36 kişi hayatını kaybetmişti, 169 kişi yaralanmıştı.

Patlamanın "intihar saldırısı" sonucu meydana geldiğini belirtilmişti.

Pakistan İçişleri Bakanlığı, Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver ve Novşera bölgelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 4 kişiyi gözaltına almıştı.

Bakanlık, eldeki kanıtların, saldırının planlama, eğitim ve yönlendirme süreçlerinin DEAŞ tarafından Afganistan'da yürütüldüğünü ortaya koyduğunu açıklamıştı.