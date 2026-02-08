Haberler

Çin, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki terör saldırısını kınadı

Güncelleme:
Çin, Pakistan'ın İslamabad kentinde 6 Şubat'ta düzenlenen terör saldırısını güçlü bir şekilde kınadı. Saldırıda 36 kişi hayatını kaybetmiş, 169 kişi yaralanmıştı. Çin, terörizme karşı durduğunu ve Pakistan hükümetinin güvenlik çabalarını desteklediğini bildirdi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 6 Şubat'ta bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada 36 kişi hayatını kaybetmişti, 169 kişi yaralanmıştı.

Patlamanın "intihar saldırısı" sonucu meydana geldiğini belirtilmişti.

Pakistan İçişleri Bakanlığı, Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver ve Novşera bölgelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 4 kişiyi gözaltına almıştı.

Bakanlık, eldeki kanıtların, saldırının planlama, eğitim ve yönlendirme süreçlerinin DEAŞ tarafından Afganistan'da yürütüldüğünü ortaya koyduğunu açıklamıştı.

