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Çin'den Hindistan ve Pakistan'a Barış Çağrısı

Çin'den Hindistan ve Pakistan'a Barış Çağrısı
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Çin, Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği hava saldırısını 'talihsiz' olarak nitelendirerek, taraflara gerilimi artıracak adımlardan kaçınma çağrısında bulundu.

Çin, Hindistan'ın 22 Nisan'da gerçekleşen terör saldırısını gerekçe göstererek misilleme olarak Pakistan topraklarına ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir'e düzenlediği hava saldırı sonrası tarafların gerilimi artıracak adımlardan kaçınması gerektiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in Hindistan'ın Pakistan'da düzenlediği operasyonu "talihsiz" olarak gördüğü ve durumdan endişe duyduğu belirtildi.

Hindistan ve Pakistan'ın daima birbirlerine ve Çin'e komşu olacağı ifade edilen açıklamada, taraflara barış ve istikrarın genel yararına hareket ederek, sakin ve itidalli davranma, durumu daha karmaşık hale getirecek adımlardan kaçınma çağrısı yapıldı.

Hindistan'ın Pakistan topraklarına saldırılarıyla meydana gelen çatışma

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemişti.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi başarıyla vurduğu açıklamasını yaparken İslamabad yönetimi sivillere ait 6 noktanın hedef olduğunu, saldırılarda 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Pakistan ordusu, Hint tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunun doğru olmadığı bildirmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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