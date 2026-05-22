Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BM Güvenlik Konseyi'nde Üst Düzey Toplantıya Başkanlık Edecek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, BM Güvenlik Konseyi'nin mayıs ayı dönem başkanı olarak 26 Mayıs'ta üst düzey bir toplantı düzenleneceğini duyurdu. Toplantıya Dışişleri Bakanı Wang Yi başkanlık edecek. Wang ayrıca 28 Mayıs'ta Küresel Yönetişim Dostları Grubu toplantısına katılacak ve 28-30 Mayıs'ta Kanada'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin mayıs ayı dönem başkanlığını yürüten Çin'in, 26 Mayıs'ta "BM Şartı'nın Amaç ve İlkelerine Bağlı Kalınması ve BM Merkezli Uluslararası Sistemin Güçlendirilmesi" temalı üst düzey bir Güvenlik Konseyi toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Sözcü cuma günü yaptığı açıklamada, New York'ta gerçekleştirilecek toplantıya Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin başkanlık edeceğini söyledi.

Sözcü ayrıca Wang'ın, 28 Mayıs'ta New York'ta gerçekleştirilecek Küresel Yönetişim Dostları Grubu toplantısına katılacağını ve BM Genel Sekreteri ve diğer ülkelerin dışişleri bakanlarıyla da bir araya geleceğini belirtti.

Sözcünün verdiği bilgilere göre Wang, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'ın daveti üzerine 28-30 Mayıs tarihlerinde de Kanada'ya resmi bir ziyarette bulunacak.

