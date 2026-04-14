Çin, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukasını "tehlikeli ve sorumsuz bir eylem" olarak görüyor

Çin, ABD'nin İsrail ile İran'a karşı yürüttüğü savaşta Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma girişimini "tehlikeli ve sorumsuz bir eylem" olarak gördüğünü bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, konuya ilişin değerlendirmede bulundu.

Taraflar arasında sağlanan geçici ateşkes hala yürürlükteyken ABD'nin askeri konuşlanmasını hızlandırdığını ve Hürmüz Boğazı'nı hedef alan bir ablukaya yöneldiğini kaydeden Sözcü Guo, "Bu, tehlikeli ve sorumsuz bir eylem." ifadesini kullandı.

Guo, ablukanın yalnızca cepheleşmeyi derinleştireceğini, gerilimi yükselteceğini ve halihazırda kırılgan durumdaki ateşkesin altını oyarak Boğaz'dan güvenli geçişi riske atacağını belirtti.

Ancak tam bir ateşkesin durumun iyileştirilmesine yönelik temel koşulları oluşturabileceğinin altını çizen Guo, "İlgili tarafları, ateşkes anlaşmasına uymaya, barış görüşmelerinin doğrultusuna bağlı kalmaya ve Hürmüz Boğazı'ndaki normal trafiğin en erken vakitte sürdürülebilmesi için somut adımlar atmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Guo, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve engelsiz geçişin ancak savaşa son vererek ve Körfez bölgesinde barış ile istikrarı tesis ederek gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

"Bölge kritik eşikte"

Ateşkes durumunun son derece kırılgan olduğuna ve bölgenin kritik bir eşikte bulunduğuna dikkati çeken Guo, "Öncelik, savaş ateşini körüklemeye son vermek, zor kazanılan ateşkesin ivmesini sürdürmek olmalı. Tüm taraflar sorunun çözümü için diplomatik ve siyasi araçlara bağlı kalmalı." dedi.

Guo, Çin'in ilgili taraflarla birlikte çalışarak yapıcı rol oynamayı ve bölgede barış ile istikrarın tesisi için olumlu rol oynamayı sürdüreceğini kaydetti.

Çinli Sözcü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in İran'a silah sağlaması halinde yüzde 50 ek gümrük tarifesi uygulayacağına yönelik açıklamasına ilişkin, Çin'in askeri ürünlerin ihracatı konusunda daima ihtiyatlı ve sorumlu bir tutum izlediğini, bunların satışını, kanun ve yönetmelikler ile uluslararası yükümlülüklere uygun olarak sıkı denetim altında tuttuğunu belirterek, ABD'nin bunu Çin'e gümrük tarifelerini yükseltmek için bahane olarak kullanması halinde kararlı karşı tedbirler alacaklarını söyledi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukası

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan saat 17.00'de (TSİ) İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.