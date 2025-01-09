Üye Girişi
Haberler
6 yaşındaki Şirin'i katleden caninin cezası belli oldu

Şirin'in katilinin cezası belli oldu
CHP lideri Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak

Özgür Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak
Ayşe Ateş'ten Dervişoğlu'nu tehdit eden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru

Sinan Ateş'in eşinden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru
İsrail'de gece yarısı gizli Türkiye toplantısı

Türkiye korkusu İsrail'i gece yarısı yatağından kaldırdı

Çin'de Uçak Gemisi Temalı Buz Heykeli Sergileniyor

Çin'de Uçak Gemisi Temalı Buz Heykeli Sergileniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Harbin'de sergilenen 65 metre uzunluğundaki uçak gemisi temalı buz heykeli, kaynaklı çelikten iskelet ile inşa edildi ve tamamen buz bloklarından yapıldı.

HARBİN, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin'in uçak gemisi Liaoning'den esinlenerek tasarlanan bir buz heykeli, geçtiğimiz günlerde Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de sergilenmeye başlandı. 65 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde ve 13 metre yüksekliğindeki buz heykel, tabanı bir mavna üzerine inşa edilirken iskeleti kaynaklı çelikten yapıldı. Uçuş güvertesi ve güvertenin üst yapısı dahil olmak üzere heykelin dış özelliklerinin tamamı buz bloklarından oluşturuldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

2 PTT görevlisini öldüren şüpheliden akılalmaz savunma
img

İran'da bir şehir Erdoğan afişiyle donatıldı! Yazı ise dikkat çekti
img

Aile hekiminden rapor isterken bir kez daha düşünün! Artık paralı oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD cehennemi yaşıyor! Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi

Canlı yayında evinin küle döndüğü anları izledi: Kaybım büyük
Ünlü şarkıcı Edip Akbayram entübe edildi

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'dan üzen haber
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı

İran'da bir şehir Erdoğan afişiyle donatıldı! Yazı ise dikkat çekti
Yeni aşkını ilan eden Icardi, Wanda Nara'yı da şoke edecek bir not düştü

Yeni aşkını ilan edip Wanda'yı da şoke edecek bir not düştü

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 9 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? İstanbul metro 11-13 Ocak kapalı mı? Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı hafta sonu açık mı? 13 Ocak hangi sendikalar iş bırakacak? Pazartesi günü hangi sendikaya bağlı öğretmenler iş bırakma eylemi yapacak? 13 Ocak memurlar iş mi bırakacak? 13 Ocak okullar tatil mi? Zeliha Turan Bayburt kimdir? Zeliha Turan Bayburt kaç yaşında, nereli? Edip Akbayram kimdir? Edip Akbayram kaç yaşında, nereli? Edip Akbayram sağlık durumu ne? Edip Akbayram'ın hastalığı nedir? ERZURUMSPOR-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE! Erzurumspor Göztepe maçı canlı, HD, donmadan izleme linki (Ziraat Türkiye Kupası) Gaziantep FK-İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK-Konyaspor maçı şifresiz mi? Los Angeles yangınında son durum nedir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.