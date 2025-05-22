Çin'de Nesli Tükenen Türlerin Popülasyonu Artıyor

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de biyolojik çeşitliliği koruma çabalarının kayda değer sonuçlar vermeye devam etmesiyle ülkedeki nadir ve nesli tükenmekte olan yabani türlerin popülasyonunda istikrarlı artış kaydedildi.

Ulusal Ormancılık ve Otlak İdaresi'nin perşembe günü paylaştığı verilere göre, ülke genelinde 200'den fazla nadir ve nesli tükenmekte olan yabani hayvan türünün popülasyonunda iyileşme gözlemlenirken, 100'den fazla nesli tükenmekte olan bitki türü acil koruma altına alındı.

İdare, Çin'de kaydedilen toplam kışlayan su kuşu sayısının geçen yıl yaklaşık 5,06 milyona ulaştığını ve bunun ülke çapında izlemenin başlatılmasından bu yana en yüksek seviye olduğunu bildirdi.