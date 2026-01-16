Albüm: Çin'in Dev Radyo Teleskobu Fast Sayesinde Radyo Patlamalarıyla İlgili Yeni Kanıtlara Ulaşıldı

GUİYANG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan dev radyo teleskobunun gözlem verilerini inceleyen uluslararası bir araştırma ekibi, modern astrofizikteki en gizemli olgulardan biri olan hızlı radyo patlamalarının en azından bir kısmının ikili sistemlerden kaynaklandığını destekleyen ikna edici yeni kanıtlar ortaya çıkardı. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Mor Dağ Gözlemevi'nden gökbilimcilerin liderliğindeki araştırma ekibinin elde ettiği bulgular, 500 Metre Açıklıklı Küresel Radyo Teleskobu kullanılarak yapılan gözlemlere dayanarak Science dergisinde çevrimiçi olarak yayımlanmıştı.