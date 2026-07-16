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Çin: Yılın İlk Yarısında Görevle İlgili Suçlardan 14.000 Kişiye Soruşturma Açıldı

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Çin'de savcılık, yılın ilk yarısında görevle bağlantılı suçlardan 14.000 kişi hakkında soruşturma açtı. Rüşvet, piyasa düzenini bozma, maden kaçakçılığı ve fikri mülkiyet ihlali gibi suçlarda da binlerce soruşturma başlatıldı.

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de savcılık makamları, görevle bağlantılı suçlardan yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artışla 14.000 kişi hakkında soruşturma açtı.

Çin Yüksek Halk Savcılığı'nın perşembe günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde rüşvet verme suçundan 1.410 kişi hakkında soruşturma açıldı.

Ülke genelindeki savcılık makamlarının, yılın ilk altı ayında piyasa ekonomisinin işleyiş düzenini bozan suçlardan dolayı 58.000 kişi hakkında soruşturma açtığı bildirildi.

Açıklamada, stratejik maden kaçakçılığı suçundan 4.435, fikri mülkiyet haklarını ihlal suçlarından ise 7.500 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Finans ve menkul kıymetler sektörlerindeki suçlara yönelik de yasal işlem başlatan savcılık makamları, ocak-haziran döneminde mali dolandırıcılık ve finansal yönetim düzenini bozan suçlardan 13.000 kişi hakkında soruşturma açtı.

Kaynak: Xinhua
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