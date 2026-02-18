Haberler

Çin'de gezi teknesinin alabora olması sonucu 4 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Yünnan eyaletinde bir gezi teknesinin alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Olay, Bahar Bayramı tatilinde meydana geldi.

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde gezi teknesinin alabora olması sonucu 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Yünnan'ın Çuşiong Yi Özerk iline bağlı Lienhua köyünde dün öğle saatlerinde 26 kişiyi taşıyan gezi teknesi nehirde alabora oldu.

Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinde meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığının kazanın ardından yaptığı açıklamada, can kayıplarının hızla tespit edilmesi, yaralıların tedavisi ve kazanın sebebinin soruşturularak sorumlulardan hesap sorulmasını istendi.

Çin Devlet Konseyi Çalışma Güvenliği Komisyonu, özel denetim soruşturması başlatırken eyalet otoritelerine adil soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Çin'de Bahar Bayramı tatili, yerel parkların ve mesire yerlerinin yoğun ziyaret edildiği bir dönem oluyor.

Kaynak: AA " / " + Emre Aytekin -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü

Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Fenerbahçe'de çifte Asensio müjdesi

Karar verildi! Yıldız isim Fener'in yeni kaptanı olacak
Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Cem Uzan'ı yıkan karar

Cem Uzan'ı yıkan karar! Milyonlarca dolarlık kaçış bitti
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor