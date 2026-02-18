Çin'de gezi teknesinin alabora olması sonucu 4 kişi öldü

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde gezi teknesinin alabora olması sonucu 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Yünnan'ın Çuşiong Yi Özerk iline bağlı Lienhua köyünde dün öğle saatlerinde 26 kişiyi taşıyan gezi teknesi nehirde alabora oldu.

Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinde meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığının kazanın ardından yaptığı açıklamada, can kayıplarının hızla tespit edilmesi, yaralıların tedavisi ve kazanın sebebinin soruşturularak sorumlulardan hesap sorulmasını istendi.

Çin Devlet Konseyi Çalışma Güvenliği Komisyonu, özel denetim soruşturması başlatırken eyalet otoritelerine adil soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Çin'de Bahar Bayramı tatili, yerel parkların ve mesire yerlerinin yoğun ziyaret edildiği bir dönem oluyor.