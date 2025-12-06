Haberler

Çin, Karadan Uzakta Çalışanlar İçin Taze Ürün Tedarik Eden Sistem Geliştirdi

Güncelleme:
Uzun süre taze sebze erişimi olmayan deniz çalışanları için tasarlanan akıllı çiftlik, 2025 Çin Deniz Teknolojisi Fuarı'nda tanıtıldı. Bu yenilikçi sistem, karbondioksit döngüsü ile verimli gıda üretimi sağlıyor ve enerji tüketimini azaltıyor.

SHANGHAİ, 6 Aralık (Xinhua) -- Uzun zamandır taze sebzelere ancak sınırlı erişimi olan, açık deniz, derin deniz ve kutup bölgeleri gibi uzak bölgelerde çalışan insanlar artık kendi ürünlerini yetiştirip tüketmenin keyfini çıkarıyor.

Özellikle gemide çalışanlar için tasarlanan akıllı çiftlik, bu hafta Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 2025 Çin Deniz Teknolojisi Fuarı'nda ilk kez tanıtıldı. Çin Devlet Gemi İnşa Limited Şirketi'nin geliştirdiği yenilikçi ürün, ileri teknolojiler, hassas çevre kontrol sistemleri ve çevre dostu tasarım özelliklerini bir araya getiriyor. Çiftlik, yenilebilir mantar, sebze ve meyvelerin yıl boyunca yetiştirilmesine imkan sağlıyor.

Çin Devlet Gemi İnşa Limited Şirketi Uluslararası Mühendislik Limited Şirketi Başkanı Yang Wenwu, Xinhua'ya yaptığı açıklamada gemideki hibrit akıllı yetiştirme tesisinin "sebze-mantar ortak yaşamı" sistemine sahip olduğunu söyledi. Sebzelerin karbondioksidi emmesini ve mantarların karbondioksidi salmasını sağlayan sistem, kapalı ortamda verimli bir gaz döngüsü oluşturuyor. Bu yenilikçi yaklaşım, iç ve dış mekanlar arasındaki büyük sıcaklık farkları ve sık hava değişimi nedeniyle oluşan enerji tüketimini büyük ölçüde azaltmaya yardımcı olarak daha sürdürülebilir çözüm sunuyor.

Pestisit kullanılmadan üretim yapılan tesiste, 120'den fazla çeşit mantar, sebze ve meyve yüksek güvenlik, temizlik ve kalite standartlarında yetiştirilebiliyor.

Tesis, verimlilik konusunda da öne çıkıyor. Yang'in aktardığına göre benzer ürünler arasında mevcut küresel enerji tüketimi seviyesi, üretilen her kilogram sebze için yaklaşık 10 kilovat-saat elektrik iken, yenilikçi Çin ürünü ise her kilogram sebze için 6 kilovat-saatten daha az enerji tüketiyor.

Tesisin yüksek korozyon ve yoğun titreşimler gibi zorlu ortamlarla başa çıkabilmesini sağlayan bazı çözümler de geliştiren mühendisler, gemilerde optimum yetiştirme koşullarını sağladı.

Açık deniz, derin deniz ve kutup bölgelerinde çalışmak zorunda olanlar için taze sebzeye erişim tedarik süresinin birkaç haftaya ya da birkaç aya kadar uzaması nedeniyle lüks sayılırdı. Gıdaya erişimin bu denli uzun sürmesi, çalışanlarda ciddi fizyolojik ve psikolojik sağlık risklerine yol açıyordu.

Tesisin geliştiricisi, yeni ürünün coğrafya, iklim ve kaynaklarla ilgili engelleri aşacağını, aynı zamanda su kıtlığı çeken adalar ve kurak iç bölgelerde yaşayanlar için taze, sağlıklı sebze kaynağı olarak hizmet vereceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
