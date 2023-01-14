Çin'de Enerji Verimliliğine Sahip Ham Petrol Tankeri Yeni Sahibine Teslim Edildi Güncel Haberler Akıllı ve enerji tasarruflu teknolojilere sahip son derece büyük ham petrol taşıyıcısı (VLCC) Çarşamba günü Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin Dalian kentinde yeni sahibine teslim edildi. Akıllı ve enerji tasarruflu teknolojilere sahip son derece büyük ham petrol taşıyıcısı (VLCC) Çarşamba günü Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin Dalian kentinde yeni sahibine teslim edildi. New Splendor (Yeni Görkem) adlı VLCC, 300.000 ton yük kapasitesine ve tüm katmanlı enerji tasarrufu sistemine sahip. Geminin imalatçısı olan Dalian Gemi İnşaatı Sanayi Limited Şirketi, ham petrol tankerinin tasarımının, en son azot oksit ve kükürt oksit emisyonu standartlarındaki ve Avrupa Birliği gemi geri dönüşüm yönetmeliğinin tehlikeli maddeler listesindeki gereklilikleri karşıladığını söyledi. VLCC; ham petrol, uluslararası dökme kargo ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşımacılığıyla uğraşan Çin Tüccarları Enerji Nakliyesi Limited Şirketi'ne teslim edildi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dalian'dan bildiriyor.(XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Hamster Coin Güncel Haberler

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