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Çin'de düzenlenen tapınak fuarında demir çiçekler sanat performansı sergilendi

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Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Luoyang kentinde düzenlenen bir tapınak fuarında, sanatçılar erimiş demirden sıçrayan kıvılcımlarla havai fişeklerle büyüleyici bir görsel şölen sundu.

LUOYANG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Luoyang kentinde düzenlenen bir tapınak fuarında geleneksel "demir çiçekler" adlı sanat performansını sergileyen sanatçılar, erimiş demirden sıçrayan kıvılcımlarla oluşan havai fişeklerle büyüleyici bir görsel şölen sundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Henan Sanat Kültür Etkinlik Kültür Sanat Güncel Haberler

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