Üye Girişi
Haberler

Çin'de Dünyanın En Uzun Rüzgar Türbini Kanatları Üretildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HOHHOT, 23 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Bayannur şehrindeki yerel yetkililere göre, 131 metrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun kara rüzgar türbin kanatlarının ilk seti başarıyla üretildi.

Kanatlar, Perşembe günü Bayannur sıfır karbon akıllı sanayi parkındaki Sany Yenilenebilir Enerji'de montaj hattından çıktı. Büyük megavat rüzgar türbini ünitelerine monte edilecek olan kanatlar, böylece rüzgar enerjisi üretim kapasitesini ve verimliliğini artıracak.

Yeni kanatlar, güvenilirlik ve mukavemet açısından üretim malzemelerinin sınırlarını zorlayan ve modern üretim teknolojisinde yenilikçiliği teşvik eden mükemmel bir sağlamlık ve dayanıklılık sergiliyor. Rüzgar türbini kanatları halihazırda bileşen ve tam boyutlu testlerden geçmiş durumda.

Şirket kaynakları, Sany Yenilenebilir Enerji'nin geleneksel üretimden akıllı üretime geçtiğini ve dijitalleşme teknolojisiyle ürün hassasiyetini artırdığını söyledi. Ayrıca bu kanatlarda, seri üretime geçerken geri dönüştürülebilirliği artırmak için geri dönüştürülebilir poliüretan yapısal bileşenler kullanılıyor.

Yaklaşık 540 mu (36 hektar) alanı kapsayan sıfır karbon akıllı sanayi parkı için toplam yaklaşık 1 milyar yuan (yaklaşık 138,3 milyon ABD doları) yatırım yapıldı. 2023 yılında 400'ün üzerinde rüzgar türbini kanadı üretilen parkta 260 milyon yuanlık bir çıktı değeri elde edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Moğolistan Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Kırklarelispor maçı nereden izlenir? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir? Yarın okullar tatil mi? 25 Mart okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? TFF'den Süper Kupa kararı! Kadir gecesi hangi gün 2024? Bu yıl Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2024 dini günler takvimi! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 23 Mart listesi! Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 23 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 23 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Macaristan Türkiye maçı CANLI izle! 22 Mart Macaristan Türkiye maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 22-23 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title