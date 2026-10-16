Çin'de dört antik sulama projesi Dünya Mirası Sulama listesine girdi, sayı 46 oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin'deki dört antik sulama projesinin Dünya Mirası Sulama Yapıları listesine eklenmesiyle ülkenin listedeki su yapısı sayısı 46'ya yükseldi.

Çin Su Kaynakları Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamaya göre Henan, Gansu, Jiangxi ve Fujian eyaletlerinde yer alan sulama yapıları, Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu tarafından Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlenen 77. Uluslararası Yürütme Konseyi Toplantısı'nda listeye dahil edildi.

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan ve 2.200 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan kanal sulama sistemi, Jiyuan ve Jiaozuo'daki yaklaşık 34.000 hektar tarım arazisine barajsız su yönlendirme yöntemi kullanarak su sağlıyor. Sulanan tarım arazileri, eyaletin önemli tahıl üretim alanlarından birini oluşturuyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletindeki vaha sulama sistemi ise antik İpek Yolu'nun kilit arterlerinden birini oluşturan Hexi Koridoru'nda yer alıyor ve Ming Hanedanlığı (1368-1644) dönemine kadar uzanıyor. Yaklaşık 63.200 hektar araziye su sağlayan sistem, Avrasya'nın kurak bölgelerindeki vaha sulama tekniğinin tipik bir örneğini teşkil ediyor.

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Shangrao kentinde yer alan sulama ağı ise Song Hanedanlığı dönemine (960-1279) dayanıyor. Sistemin yerçekimi ile beslenen sulama ağı kanallardan, savaklardan ve göletlerden oluşuyor.

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Zhangzhou kentine bağlı Changtai ilçesinde bulunan bir diğer antik sulama sistemi ise 800 yılı aşkın geçmişe sahip. Alçak barajlar ile savaklar, göletler ve kanallardan oluşan sistem sayesinde yaklaşık 1.850 hektar alanlık arazi sulanıyor.

Köklü bir sulama mühendisliğine sahip olan Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde M.Ö. 256 yılında inşa edilen Dujiangyan sulama sistemi, günümüzde hala kullanılmaya devam ediyor. Dujiangyan, 2018 yılında Dünya Mirası Sulama Yapıları listesine dahil edilmişti.

Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu tarafından 2014 yılında başlatılan liste, tarihi değere ve bilimsel öneme sahip sulama projelerini korumayı ve tanıtmayı amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua