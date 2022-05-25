Çin'de Buğday Rekoltesi Ölçümü - Haberler

Çin'de Buğday Rekoltesi Ölçümü
Xinhua - Güncel
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DENGZHOU, 25 Mayıs (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Dengzhou kentinin Yaodian kasabasına bağlı Xialou köyünde buğday rekolte ölçümü yapan tarım teknisyenleri görülüyor, 24 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Haoran/Xinhua)
DENGZHOU, 25 Mayıs (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Dengzhou kentinin Yaodian kasabasına bağlı Xialou köyünde buğday rekolte ölçümü yapan tarım teknisyenleri görülüyor, 24 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Haoran/Xinhua)
Xinhua / Güncel