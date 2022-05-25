Çin'de Buğday Rekoltesi Ölçümü - Haberler

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Çin'de Buğday Rekoltesi Ölçümü

Xinhua - Güncel
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Çin'de Buğday Rekoltesi Ölçümü

DENGZHOU, 25 Mayıs (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Dengzhou kentinin Yaodian kasabasına bağlı Xialou köyünde buğday rekolte ölçümü yapan tarım teknisyenleri görülüyor, 24 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Haoran/Xinhua)

DENGZHOU, 25 Mayıs (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Dengzhou kentinin Yaodian kasabasına bağlı Xialou köyünde buğday rekolte ölçümü yapan tarım teknisyenleri görülüyor, 24 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Haoran/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Buğday, Henan, Mayıs, Güncel, Haberler

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