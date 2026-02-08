Haberler

Çin'de biyoteknoloji atölyesindeki patlamada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Şanşi eyaletinde bir biyoteknoloji şirketinin atölyesinde meydana gelen patlamada 5 olan ölü sayısı, arama kurtarma çalışmalarının ardından 8'e yükseldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve tehlikeli kimyasalları lisanssız işleyen şirketin temsilcisi gözaltına alındı.

Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde, biyoteknoloji şirketinin atölyesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Şuocou ilinin Şanyin ilçesinde Jiapeng Biyoteknoloji şirketine ait atölyede dün meydana gelen patlamanın ardından 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu.

Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamlarken can kaybı sayısı 8'e yükseldi.

Dün ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken tehlikeli kimyasalları işleme lisansı olmayan şirketin yasal temsilcisi gözaltına alındı.

Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.

Son olarak Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Baotou şehrinde 18 Ocak'ta kamuya ait Baogang United Steel şirketinin işlettiği fabrikada meydana gelen patlamada 10 işçi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DSÖ'den küresel alarm! Cinsel organlara yerleşen parazit evrim geçirdi, yeni ülkelere yayılabilir

DSÖ alarm verdi! Cinsel organlara yerleşen parazit durdurulamıyor
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz

Tahran'dan "Vururuz" tehdidi! Saydıkları listede Türkiye de var
Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti

Arap dünyası şokta! Pedofili skandalı kritik bir ismi koltuğundan etti
DSÖ'den küresel alarm! Cinsel organlara yerleşen parazit evrim geçirdi, yeni ülkelere yayılabilir

DSÖ alarm verdi! Cinsel organlara yerleşen parazit durdurulamıyor
'Dondurma ısmarlama' bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş

"Dondurma ısmarlama" bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sigara kullananlar dikkat! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek